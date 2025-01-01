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Постер сериала Барбароссы: Меч Средиземноморья
Киноафиша Сериалы Барбароссы: Меч Средиземноморья Сезоны

Барбароссы: Меч Средиземноморья, список сезонов

Barbaroslar: Akdeniz’in Kilici 16+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал TRT1

Рейтинг сериала

0.0
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7.3 IMDb
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Список сезонов сериала «Барбароссы: Меч Средиземноморья»
Барбароссы: Меч Средиземноморья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
32 эпизода 16 сентября 2021 - 26 мая 2022
 
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