Операция «Неман»
Победителем второго фестиваля «ORIGINAL+» стал сериал Федора Бондарчука «Актрисы»
Шоу получило награды в категориях «Оригинальный сериал» и «Оригинальное режиссерское видение».
Написать
16 марта 2023 11:53
Советские разведчики против немецких диверсантов: вышел трейлер военного сериала «Операция «Неман»
Главные роли сыграли Александр Яценко и Алексей Кравченко.
Написать
15 марта 2023 12:13
Объявлена программа фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»
На мероприятии будут показаны самые ожидаемые киноновинки от российский онлайн-сервисов.
Написать
2 марта 2023 16:45
