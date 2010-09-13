Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Стройбатя 2010, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Стройбатя
Киноафиша Сериалы Стройбатя Сезоны Сезон 2

Стройбатя 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Стройбатя»

Во 2 сезоне сериала «Стройбатя» продолжается история о четырех новобранцах строительного батальона, а также их опытном и справедливом командире – подполковнике Василии Архиповом. После знакомства с ним четыре главных героя — качок, пэтэушник, незадачливый студент и мачо — быстро догадались, что вместо спокойной укладки асфальта и мирного рытья траншей их ожидает школа начинающих головорезов. Неспроста батальон Архипова в шутку окрестили ВДВ – «Войска дяди Васи», поскольку дядя Вася всю жизнь хотел быть десантником. На пути у новоявленных бойцов может встать лишь одна преграда – любовь...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Стройбатя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
13 сентября 2010
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
13 сентября 2010
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
14 сентября 2010
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
14 сентября 2010
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
15 сентября 2010
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
15 сентября 2010
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
16 сентября 2010
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
16 сентября 2010
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
17 сентября 2010
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
17 сентября 2010
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
20 сентября 2010
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
20 сентября 2010
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
21 сентября 2010
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
21 сентября 2010
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
22 сентября 2010
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
22 сентября 2010
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
23 сентября 2010
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
23 сентября 2010
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
24 сентября 2010
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
24 сентября 2010
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше