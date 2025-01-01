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Стройбатя, список сезонов

Стройбатя 16+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Че!

Рейтинг сериала

0.0
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5.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Стройбатя»
Стройбатя - Сезон 1 Сезон 1
20 эпизодов 30 августа 2010 - 10 сентября 2010
 
Стройбатя - Сезон 2 Сезон 2
20 эпизодов 13 сентября 2010 - 24 сентября 2010
 
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