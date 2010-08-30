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Стройбатя 2010 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стройбатя
Киноафиша Сериалы Стройбатя Сезоны Сезон 1

Стройбатя 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 августа 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стройбатя»

В 1 сезоне сериала «Стройбатя» несколько парней по разным причинам оказались в стройбате. Кто-то пришел туда из ПТУ, кого-то выгнали из института за драку, а кто-то мечтал оказаться в морской пехоте, но не прошел по физическим показателям. В любом случае теперь молодые люди в стройбате! Их главная миссия – строительство объектов, боевой подготовкой они заниматься не должны. Однако у опытного командира Василия Архипова свое видение ситуации, неспроста его часть окрестили «Войска дяди Васи». Новобранцев ожидает множество испытаний, любовь и расставания, обретение друзей и крушение надежд – и все это на «боевом посту»!

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Стройбатя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 августа 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 августа 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 сентября 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 сентября 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 сентября 2010
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2010
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 сентября 2010
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
6 сентября 2010
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
6 сентября 2010
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
7 сентября 2010
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
7 сентября 2010
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
8 сентября 2010
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
8 сентября 2010
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
9 сентября 2010
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
9 сентября 2010
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
10 сентября 2010
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
10 сентября 2010
График выхода всех сериалов
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