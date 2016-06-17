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38-я опергруппа 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала 38-я опергруппа
Киноафиша Сериалы 38-я опергруппа Сезоны Сезон 1

Police Unit 38 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «38-я опергруппа»

В 1 сезоне сериала «38-я опергруппа» сотрудники специального отдела полиции Сеула занимаются расследованием крупных финансовых преступлений, связанных с уклонением от налогов. Глава отдела Пэк Сан-иль – честный и принципиальный полицейский, который презирает коррупцию и едва обеспечивает свою семью на небольшую зарплату. Его отдел часто отчитывают за отсутствие успехов в раскрытии дел. Но в этот раз он собирается прижать влиятельного предпринимателя. Полицейским помогает преступник, который широко известен в криминальном мире. Он знаком со всеми существующими возможностями обойти закон. 

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «38-я опергруппа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 июня 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 июля 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 июля 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 июля 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 июля 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 июля 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 июля 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 июля 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 июля 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
29 июля 2016
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
30 июля 2016
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
5 августа 2016
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
6 августа 2016
График выхода всех сериалов
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