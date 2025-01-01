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Постер сериала 38-я опергруппа
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38-я опергруппа, список сезонов

Police Unit 38 16+
Год выпуска 2016
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал OCN

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список сезонов сериала «38-я опергруппа»
38-я опергруппа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 17 июня 2016 - 6 августа 2016
 
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