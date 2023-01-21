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Место силы 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Место силы
Киноафиша Сериалы Место силы Сезоны Сезон 1

Место силы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Место силы»

В 1 сезоне сериала «Место силы» заведующая библиотекой поселка Бобры Елена Генералова лишается работы. Здание объявляют аварийным и сносят, а саму библиотеку уничтожают из-за недостатка финансирования на ее содержание. Женщине с высшим образованием приходится мыть полы в районной администрации. Но неожиданно новое начальство выдвигает ее кандидатуру на выборах. Мол, шансов на победу у простой уборщицы все равно нет, а заранее известному победителю Валентину Голубкову по закону надо противопоставить хоть кого-то. Вот только этот Голубков так надоел всем жителям, что они дружно голосуют за Лену.

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Список серий 1-го сезона сериала «Место силы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 января 2023
График выхода всех сериалов
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