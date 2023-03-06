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Всемирная история: Часть 2 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Всемирная история: Часть 2
Киноафиша Сериалы Всемирная история: Часть 2 Сезоны Сезон 1

History of the World: Part II
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Всемирная история: Часть 2»

В 1 сезоне сериала «Всемирная история, часть 2» события включают в себя строительство египетских пирамид, Гражданскую войну в Америке и Революцию в России. В центре действия оказывается вымышленный герой по имени Шмук Мудман, который работает доставщиком еды во время Революции и, по всей видимости, вынашивает коварный план против революционеров. Русская Революция, по всей видимости, станет значительным моментом в сюжете, поскольку на экране появится реальный революционер Лев Троцкий. В числе других известных исторических личностей — Ширли Чизхолм, которая была первой чернокожей женщиной, выдвигающейся на пост президента.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Всемирная история: Часть 2 График выхода всех сериалов
Сезон 1
I
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2023
II
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2023
III
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2023
IV
Сезон 1 Серия 4
7 марта 2023
V
Сезон 1 Серия 5
8 марта 2023
VI
Сезон 1 Серия 6
8 марта 2023
VII
Сезон 1 Серия 7
9 марта 2023
VIII
Сезон 1 Серия 8
9 марта 2023
График выхода всех сериалов
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