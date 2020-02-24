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Я приду, когда будет хорошая погода 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Я приду, когда будет хорошая погода
Киноафиша Сериалы Я приду, когда будет хорошая погода Сезоны Сезон 1

Nalssiga joheumyeon chatagagesseoyo 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я приду, когда будет хорошая погода »

В 1 сезоне сериала «Я приду, когда будет хорошая погода» события разворачиваются в огромном и шумной корейском мегаполисе – Сеуле. Здесь уже несколько лет живет Хе-вон – красивая молодая девушка и одаренная виолончелистка. Она играет в оркестре и неплохо зарабатывает, и все же жизнь в большом городе дается ей с трудом. Истосковавшись по добрым улыбкам и близким людям, она бросает карьеру и возвращается в свой родной провинциальный городок. Сперва Хе-вон боится, что она совершила ошибку, но вскоре в ее жизни появляется обаятельный парень – владелец книжной лавки, который признается, что любил ее со школы.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Я приду, когда будет хорошая погода » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ветер в ивах The Wind in the Willows
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2020
В прошедшем времени? Is it Past Perfect?
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2020
Весь день напролет The Wolf's Silver Eyelash
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2020
Старый дом из моих снов My Old House in My Dream
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2020
Аристократка с запада Noblewoman from the West
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2020
В поиске легенды Search for the Legend
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2020
Тропинка к коттеджу The Road to the Cottage
Сезон 1 Серия 7
23 марта 2020
Там, где предчувствия становятся реальностью Where Suspicions Become Reality
Сезон 1 Серия 8
24 марта 2020
Секрет мальчика, который ненавидит навозных жуков The Secret of the Boy Who Hated Dung Beetles
Сезон 1 Серия 9
30 марта 2020
Давайте устроим праздник! Let's Hold an Event
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2020
Две истории Two Different Stories
Сезон 1 Серия 11
6 апреля 2020
Признание A Confession
Сезон 1 Серия 12
7 апреля 2020
Рецепт чая слез Teardrop Tea Recipe
Сезон 1 Серия 13
13 апреля 2020
Тяготы сестренства Sisterfield Maze
Сезон 1 Серия 14
14 апреля 2020
До того, как все началось Until We Meet Again
Сезон 1 Серия 15
20 апреля 2020
После долгой зимы After a Long Winter
Сезон 1 Серия 16
21 апреля 2020
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