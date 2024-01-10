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Постер сериала Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему
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Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему, список сезонов

Break Point 16+
Год выпуска 2023
Страна США/Великобритания
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список сезонов сериала «Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему»
Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 13 января 2023 - 21 июня 2023
 
Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 10 января 2024
 
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