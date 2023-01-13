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Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему
Киноафиша Сериалы Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему Сезоны Сезон 1

Break Point 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему»

В 1 сезоне сериала «Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему» в центре событий оказываются лучшие молодые теннисисты на корте и за его пределами. Они соревнуются в турнирах Большого шлема по всему миру. Мечта каждого спортсмена: получить трофей и стать номером один. Легендарные теннисисты заканчивают карьеру и уступают место молодым. Игроки, которые больше года упорно работают, расскажут, как труден путь к успеху. От травм, которые могут сломать дальнейший путь, и эмоциональных срывов до триумфальных побед и личных достижений вне корта — зрители увидят закулисную жизнь некоторых теннисистов, прошедших испытание на прочность.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Бунтарь The Maverick
Сезон 1 Серия 1
13 января 2023
Отнять корону Take the Crown
Сезон 1 Серия 2
13 января 2023
Надежда Калифорнии California Dreaming
Сезон 1 Серия 3
13 января 2023
Большие надежды Great Expectations
Сезон 1 Серия 4
13 января 2023
Король грунта King of Clay
Сезон 1 Серия 5
13 января 2023
На своем месте Belonging
Сезон 1 Серия 6
21 июня 2023
Святые и грешники Saints and Sinners
Сезон 1 Серия 7
21 июня 2023
Нью-Йоркская сказка Fairytale in New York
Сезон 1 Серия 8
21 июня 2023
Под давлением Under Pressure
Сезон 1 Серия 9
21 июня 2023
Последний шанс One Last Chance
Сезон 1 Серия 10
21 июня 2023
График выхода всех сериалов
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