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Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему 2023 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему
Киноафиша Сериалы Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему Сезоны Сезон 2

Break Point 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему»

Во 2-м сезоне сериала «Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему» продолжаются путешествия с самыми известными мировыми теннисистами. В течение насыщенного событиями сезона главные герои будут стремиться к новым достижениям. Спортсмены будут стараться одерживать новые победы ради получения главного приза — Большого шлема. Напомним, в предыдущем сезоне в центре событий оказался Ник Кирьос, чья репутация «плохого парня» в теннисе могла затмить его дарование. Ник Кирьос производил фурор на безупречных кортах Уимблдонского турнира, пока Айла Томлянович не решил побороться за место среди лучших игроков.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Брейк-пойнт: Путь к Большому шлему График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Проклятие The Curse
Сезон 2 Серия 1
10 января 2024
Будущее за тобой The Future Is Yours
Сезон 2 Серия 2
10 января 2024
Друг или противник Friend or Foe
Сезон 2 Серия 3
10 января 2024
Незаконченное дело Unfinished Business
Сезон 2 Серия 4
10 января 2024
Сейчас или никогда Now Or Never
Сезон 2 Серия 5
10 января 2024
Стать номером один Becoming The One
Сезон 2 Серия 6
10 января 2024
График выхода всех сериалов
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