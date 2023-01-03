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Уилл Трент 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уилл Трент
Киноафиша Сериалы Уилл Трент Сезоны Сезон 1

Will Trent
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уилл Трент»

В 1 сезоне сериала «Уилл Трент» детство главного героя прошло в перегруженной системе приемных семей Атланты, поскольку родители оставили его при рождении. Полный решимости сделать так, чтобы никто не столкнулся с подобным, он устроился в спецслужбу и быстро добился высокого уровня раскрываемости дел. Сотрудник Бюро расследований Джорджии привык рассчитывать на свое профессиональное чутье и опыт. Уилл Трент принимается за расследование очередного убийства и спустя некоторое время понимает, что эта история скрывает в себе нечто большее, чем может показаться на первый взгляд.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Уилл Трент График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
3 января 2023
Я довольно наблюдательный парень I'm a Pretty Observant Guy
Сезон 1 Серия 2
10 января 2023
Не позволяй этому случиться снова Don't Let It Happen Again
Сезон 1 Серия 3
17 января 2023
Мой глупый детективный мозг My Stupid Detective Brain
Сезон 1 Серия 4
24 января 2023
Смотреть The Look Out
Сезон 1 Серия 5
31 января 2023
Должен ли я пойти за шапочкой из фольги? Should I Go Get My Tin Foil Hat?
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2023
Не найти Unable to Locate
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2023
Двести долларов и проездной на автобус Two Hundred Dollars and a Bus Pass
Сезон 1 Серия 8
28 февраля 2023
Охота на человека Manhunt
Сезон 1 Серия 9
21 марта 2023
Птеродактили умеют летать Pterodactyls Can Fly
Сезон 1 Серия 10
28 марта 2023
Билл Блэк Bill Black
Сезон 1 Серия 11
18 апреля 2023
Ничего не изменилось, за исключением всего остального Nothing Changed Except for Everything
Сезон 1 Серия 12
25 апреля 2023
Скверный характер и черствое сердце A Bad Temper And A Hard Heart
Сезон 1 Серия 13
2 мая 2023
График выхода всех сериалов
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