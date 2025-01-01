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Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
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Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика, список сезонов
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
16+
Год выпуска
2001
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
НТВ
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Рейтинг сериала
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6.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика»
Сезон 1
8 эпизодов
29 сентября 2001 - 5 октября 2001
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