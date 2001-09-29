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Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика Сезоны Сезон 1

Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика»

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 3: Крах Антибиотика» действие разворачивается осенью 1993 года. Руководитель спецотдела в региональном управлении Никита Кудасов недоволен руководством. Как только выясняется, что преступление связано с криминальными авторитетами, они демонстрируют лояльность. Возникают трудности с делом, фигурантом которого является воротила по прозвищу Муха. Он оказался в Крестах, но влиятельные люди хотят вызволить его оттуда. Кудасов сотрудничает с репортером Андреем Серегиным, который, как и он, хочет докопаться до истины и вывести милиционеров на чистую воду.

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2001
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2001
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2001
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2001
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 октября 2001
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 октября 2001
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 октября 2001
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 октября 2001
График выхода всех сериалов
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