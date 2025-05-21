Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика
Статьи
Статьи о сериале «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика»
Вся информация о сериале
Законы в России уже не те, но воскреснуть — можно? В сиквеле «Бандитского Петербурга» найдется место Черному Адвокату
Сам актер, впрочем, энтузиазма не испытывает.
Написать
21 мая 2025 07:29
Дроздову полюбили после съемок в продолжении «Бандитского Петербурга»: почему актриса ушла из проекта?
Актрису заменили сначала одной артисткой, потом другой.
Написать
4 января 2025 18:37
Комсомолец, воротила и банкир: в «Бандитском Петербурге» наврали о судьбе реального Антибиотика
Персонаж стал украшением сериала о криминальном мире северной столицы и олицетворял собой русского Дона Карлеоне.
Написать
5 ноября 2024 20:32
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667