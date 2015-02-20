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Оттенки греха 2015 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Оттенки греха
Киноафиша Сериалы Оттенки греха Сезоны Сезон 1

Schuld 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Оттенки греха»

В 1-м сезоне сериала «Оттенки греха» в конечном счете все сводится к вине, различным оттенкам вины. Иногда человек совершает поступок, который в одно мгновение рушит всю его жизнь. Причем он может сделать это необдуманно или планировать преступление несколько месяцев. Адвокат защиты Фридрих Кнонберг знает, в чем состоит его основная цель. Главный герой должен склонить чашу весов правосудия в пользу своего клиента. Он защищает тинейджеров, которые провели смертельно опасный ритуал. Фридрих постоянно сталкивается с моральной дилеммой и пытается ответить на вопрос, что есть справедливость и какой она должна быть для обвиняемого и жертвы.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Оттенки греха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Другой Der Andere
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2015
Снег Schnee
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2015
Компенсация Ausgleich
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2015
Иллюминаты Die Illuminaten
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2015
ДНК DNA
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2015
Фестиваль Volksfest
Сезон 1 Серия 6
27 марта 2015
График выхода всех сериалов
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