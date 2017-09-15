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Оттенки греха 2015 - 2019 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Оттенки греха
Киноафиша Сериалы Оттенки греха Сезоны Сезон 2

Schuld 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Оттенки греха»

Во 2-м сезоне сериала «Оттенки греха» продолжается история адвоката по имени Фридрих Кнонберг, который борется за своих подзащитных в зале суда. Клиентом главного героя становится мужчина, которого много лет назад осудили из-за смерти ребенка. Спустя годы процесс возобновили, и мужчину признали невиновным в совершении этого чудовищного преступления. Молодой человек попал в автомобильную аварию. Он скрывает страшную тайну. Двое братьев и сестер ищут свое счастье вдали от отца. Они попадают в аварию с тяжелыми последствиями. Мужчина хочет освободить своего сводного брата из тюрьмы в Бразилии.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Оттенки греха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Дети Kinder
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 2017
Анатомия Anatomie
Сезон 2 Серия 2
22 сентября 2017
Виолончель Das Cello
Сезон 2 Серия 3
29 сентября 2017
Семья Familie
Сезон 2 Серия 4
6 октября 2017
График выхода всех сериалов
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