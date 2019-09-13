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Оттенки греха 2015 - 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Оттенки греха
Киноафиша Сериалы Оттенки греха Сезоны Сезон 3

Schuld 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 13 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Оттенки греха»

В 3-м сезоне сериала «Оттенки греха» слишком слабохарактерный директор супермаркета попадает за решетку, где ему предстоит столкнуться со множеством трудностей. Тем временем за его магазин претендуют другие люди. Молодую женщину обвиняют в убийстве новорожденного. Она сама еще ребенок и в ужасе от случившегося с младенцем, которого она родила. Программист-интроверт начинает отношения с эротической куклой, что приводит к неприятному инциденту. Близкий друг Фридриха Кронберга рассказывает о трагических обстоятельствах своей жизни. Юрист решает помочь своему приятелю справиться с трудностями.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Оттенки греха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Маленький человек Der kleine Mann
Сезон 3 Серия 1
13 сентября 2019
Одинокий Einsam
Сезон 3 Серия 2
20 сентября 2019
Лидия Lydia
Сезон 3 Серия 3
27 сентября 2019
Друг Der Freund
Сезон 3 Серия 4
11 октября 2019
График выхода всех сериалов
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