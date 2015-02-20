Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Schuld 2015 - 2019 season 1

Schuld season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Schuld Seasons Season 1
Schuld 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Schuld" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Оттенки греха» в конечном счете все сводится к вине, различным оттенкам вины. Иногда человек совершает поступок, который в одно мгновение рушит всю его жизнь. Причем он может сделать это необдуманно или планировать преступление несколько месяцев. Адвокат защиты Фридрих Кнонберг знает, в чем состоит его основная цель. Главный герой должен склонить чашу весов правосудия в пользу своего клиента. Он защищает тинейджеров, которые провели смертельно опасный ритуал. Фридрих постоянно сталкивается с моральной дилеммой и пытается ответить на вопрос, что есть справедливость и какой она должна быть для обвиняемого и жертвы.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"Schuld" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Der Andere
Season 1 Episode 1
20 February 2015
Schnee
Season 1 Episode 2
27 February 2015
Ausgleich
Season 1 Episode 3
6 March 2015
Die Illuminaten
Season 1 Episode 4
13 March 2015
DNA
Season 1 Episode 5
20 March 2015
Volksfest
Season 1 Episode 6
27 March 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more