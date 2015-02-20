В 1-м сезоне сериала «Оттенки греха» в конечном счете все сводится к вине, различным оттенкам вины. Иногда человек совершает поступок, который в одно мгновение рушит всю его жизнь. Причем он может сделать это необдуманно или планировать преступление несколько месяцев. Адвокат защиты Фридрих Кнонберг знает, в чем состоит его основная цель. Главный герой должен склонить чашу весов правосудия в пользу своего клиента. Он защищает тинейджеров, которые провели смертельно опасный ритуал. Фридрих постоянно сталкивается с моральной дилеммой и пытается ответить на вопрос, что есть справедливость и какой она должна быть для обвиняемого и жертвы.