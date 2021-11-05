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Счастье 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Счастье
Киноафиша Сериалы Счастье Сезоны Сезон 1

Haepiniseu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Счастье»

В 1 сезоне сериала «Счастье» события разворачиваются во времена пандемии COVID-19. Некоторые люди не выдерживают испытания самоизоляцией и превращаются в опасных зомби, которые нападают на себе подобных. Главная героиня, смелая девушка по имени Юн Сэ-бом, сталкивается с подобным существом. Мутант царапает ее. После этого она обращается к специалистами из кризисного центра по борьбе с новой напастью. Профессионалы сообщают ей, что она здорова. Тогда Сэ-бом решает извлечь выгоду из этой ситуации. Она заключает фиктивный брак с близким другом, сотрудником правоохранительных органов Чон И-хеном, и переезжает в новую квартиру.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Счастье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Общественная арендная квартира Public Rental Apartment
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2021
Жаждущие пациенты Thirsty Patients
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2021
Заперты Locked In
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2021
Распространение The Spread
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2021
Неудачники The Outsiders
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2021
Жизнь одного человека One Man's Life
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2021
Злоумышленник The Intruder
Сезон 1 Серия 7
26 ноября 2021
Обратный отсчет Countdown
Сезон 1 Серия 8
27 ноября 2021
Убывающая вода Dwindling Water
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 2021
Ким Се Хун исчез Kim Se Hoon Disappears
Сезон 1 Серия 10
4 декабря 2021
Резервное питание Backup Power
Сезон 1 Серия 11
10 декабря 2021
Счастье с тобой Happiness is with you
Сезон 1 Серия 12
11 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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