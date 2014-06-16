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мало голосов Рейтинг IMDb: 1.9
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Киноафиша Сериалы Море. Горы. Керамзит

Море. Горы. Керамзит (2014 - 2014)

Море. Горы. Керамзит 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Море. Горы. Керамзит» – это российский комедийно-мелодраматический сериал о романе двоих совершенно не подходящих друг другу молодых людей. Она – русская староверка Серафима, скромная и богобоязненная девушка, выращивающая овощи на ферме и проводящая все свободное время за молитвами. Он – молодой армянин Армен, сын владельца хинкальной и бизнесмен до мозга костей, который зарабатывает деньги на приехавших в Сочи туристах. И все же накануне знаменитых Олимпийских игр эти двое встречают друг друга. 

В ролях
В ролях
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Армен Арушанян
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Море. Горы. Керамзит - Сезон 1 Сезон 1
2014, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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