«Море. Горы. Керамзит» – это российский комедийно-мелодраматический сериал о романе двоих совершенно не подходящих друг другу молодых людей. Она – русская староверка Серафима, скромная и богобоязненная девушка, выращивающая овощи на ферме и проводящая все свободное время за молитвами. Он – молодой армянин Армен, сын владельца хинкальной и бизнесмен до мозга костей, который зарабатывает деньги на приехавших в Сочи туристах. И все же накануне знаменитых Олимпийских игр эти двое встречают друг друга.