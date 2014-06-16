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Море. Горы. Керамзит 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Море. Горы. Керамзит
Киноафиша Сериалы Море. Горы. Керамзит Сезоны Сезон 1

Море. Горы. Керамзит 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Море. Горы. Керамзит»

В 1 сезоне сериала «Море. Горы. Керамзит» события разворачиваются в селе Веселое недалеко от Сочи. Здесь удивительным образом уживаются совершенно разные народности и верования. Армяне, черкесы и греки делают деньги, наживаясь на многочисленных черноморских туристах, но среди них как-то оказывается община русских староверов. Они не признают земных благ, живут в аскетизме, растят детей в скромности и почитании старших. Но однажды сын хозяина местной хинкальной по имени Армен влюбляется в юную девушку Серафиму из общины. Он намерен добиваться ее ответных чувств, несмотря на все преграды.

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1.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Море. Горы. Керамзит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 июня 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 июня 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 июня 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 июня 2014
График выхода всех сериалов
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