Новости
Новости о сериале «Красные линии»
Новости о сериале «Красные линии»
Полина Гагарина сходится со своим кумиром в трейлере сериала «Красные линии»
Предыстория Елены Берн из сериала «Бывшие».
Написать
25 апреля 2024 15:12
Полина Гагарина оказывается в ловушке в трейлере сериала «Красные линии»
Спин-офф популярного шоу «Бывшие».
Написать
29 марта 2024 18:39
Подошли к концу съемки сериала «Красные линии» во главе с Полиной Гагариной
Спин-офф «Бывших» о становлении Елены Берн.
Написать
5 декабря 2023 16:07
Начались съемки спин-оффа сериала «Бывшие» с Полиной Гагариной
В честь начала производства опубликовано видео с участием Любови Аксеновой.
Написать
3 октября 2023 16:16
В производство запущен спин-офф сериала «Бывшие» во главе с Полиной Гагариной
Разработкой проекта занимаются авторы оригинального сериала.
Написать
22 декабря 2022 16:56
