Сериал «Бумеранг» – это мелодрама о невозможных отношениях и о любви, которая преодолевает любые препятствия. Молодая бизнес-леди Алла попадает в автомобильную аварию. С ней самой все оказывается в порядке, а вот женщина из встречного автомобиля погибает, оставив мужа Костю вдовцом, а детей – сиротами. Чтобы хоть как-то помочь семье, Алла предлагает отцу-одиночке хорошую работу в своей компании. Но чем больше она общается с этим мужчиной, тем сильнее ее начинает к нему тянуть. Только вот он верен погибшей жене.