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Киноафиша Сериалы Бумеранг

Бумеранг (2023 - )

Бумеранг
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут
О чем сериал

Сериал «Бумеранг» – это мелодрама о невозможных отношениях и о любви, которая преодолевает любые препятствия. Молодая бизнес-леди Алла попадает в автомобильную аварию. С ней самой все оказывается в порядке, а вот женщина из встречного автомобиля погибает, оставив мужа Костю вдовцом, а детей – сиротами. Чтобы хоть как-то помочь семье, Алла предлагает отцу-одиночке хорошую работу в своей компании. Но чем больше она общается с этим мужчиной, тем сильнее ее начинает к нему тянуть. Только вот он верен погибшей жене.

В ролях
В ролях
Наталия Моисеева
Олег Сурнов
Олег Сурнов
Орит Блейзер
Орит Блейзер
Екатерина Темнова
Екатерина Темнова
Иван Зайцев
Людмила Титова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бумеранг - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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