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Бумеранг 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бумеранг
Киноафиша Сериалы Бумеранг Сезоны Сезон 1

Бумеранг
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бумеранг»

В 1 сезоне сериала «Бумеранг» на загородной трассе происходит страшная автомобильная авария. Женщина по имени Алла чудом не только выживает, но и остается практически невредимой. Зато пассажирам другой машины везет значительно меньше. Молодой супруг и отец Константин в мановение ока становится вдовцом. В ДТП не виновен никто, кроме судьбы и неудачного стечения обстоятельств, но все же Алла чувствует свою ответственность за пострадавшую семью. Она предлагает Косте работу в своем бизнесе, чтобы хотя бы обеспечить его детей всем необходимым. Постепенно сотрудник и начальница сближаются. Но мужчина не может предать память жены.

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Список серий 1-го сезона сериала «Бумеранг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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