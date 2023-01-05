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Расследования мадам Блан 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Расследования мадам Блан
Киноафиша Сериалы Расследования мадам Блан Сезоны Сезон 2

The Madame Blanc Mysteries 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Расследования мадам Блан»

Во 2 сезоне сериала «Расследования мадам Блан» известная и уважаемая торговка антиквариатом по имени Джин Уайт возвращается целой и невредимой после покушения на ее жизнь, которое совершила двуличная Барбара. Она по-прежнему живет в загородном коттедже и оказывает содействие местной полиции в расследовании самых запутанных криминальных происшествий. Дальнейшие события разворачиваются таким образом, что знания Джин в мире древностей и опыт в антикварном деле снова оказываются ключом к разгадке многочисленных преступлений, которые происходят в живописном французском городке Сент-Виктуар.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Расследования мадам Блан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Рождественский спецвыпуск Christmas Special
Сезон 2 Серия 1
5 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
12 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
19 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
26 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
2 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
9 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
9 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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