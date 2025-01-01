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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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Расследования мадам Блан
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Расследования мадам Блан, список сезонов
The Madame Blanc Mysteries
18+
Год выпуска
2021
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Channel 5
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Рейтинг сериала
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голосов
7.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Расследования мадам Блан»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
16 октября 2021 - 20 ноября 2021
Сезон 2 / Season 2
7 эпизодов
5 января 2023 - 9 февраля 2023
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
4 января 2024 - 8 февраля 2024
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
20 марта 2025 - 24 апреля 2025
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