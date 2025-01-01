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Постер сериала Расследования мадам Блан
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Расследования мадам Блан, список сезонов

The Madame Blanc Mysteries 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 5

Рейтинг сериала

0.0
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7.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Расследования мадам Блан»
Расследования мадам Блан - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 16 октября 2021 - 20 ноября 2021
 
Расследования мадам Блан - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
7 эпизодов 5 января 2023 - 9 февраля 2023
 
Расследования мадам Блан - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов 4 января 2024 - 8 февраля 2024
 
Расследования мадам Блан - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов 20 марта 2025 - 24 апреля 2025
 
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