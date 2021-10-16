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Расследования мадам Блан 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Расследования мадам Блан
Киноафиша Сериалы Расследования мадам Блан Сезоны Сезон 1

The Madame Blanc Mysteries 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Расследования мадам Блан»

В 1 сезоне сериала «Расследования мадам Блан» мадам Блан, которая всю жизнь занималась с супругом антиквариатом, переезжает во французский городок под названием Сент-Виктуар после внезапной гибели супруга. Она хочет во что бы то ни стало выяснить обстоятельства смерти своего мужа Рори и использует все свои навыки, чтобы стать частным детективом. Джин Уайт начинает оказывать содействие местным сотрудникам правоохранительных органов и одновременно сближаться с прославленным городским таксистом. В скором времени Джин без труда заслуживает репутацию местного Шерлока Холмса в юбке.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Расследования мадам Блан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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