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Колдуй отсюда 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Колдуй отсюда
Киноафиша Сериалы Колдуй отсюда Сезоны Сезон 1

Колдуй отсюда 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Колдуй отсюда»

В 1 сезоне сериала «Колдуй отсюда» в центре событий оказывается молодая девушка Мерлин, обладающая магическими способностями. Красавица живет в Камелоте и берет от жизни все: она весела, эгоистична и совершенно безрассудна. Черная магия в ее быту тесно переплетается с не менее черным юмором, вечеринками и опасными приключениями. Однако всему приходит конец, и однажды Мерлин влипает в действительно неразрешимые проблемы. Теперь у нее остается лишь один вариант – попросить о помощи своего старшего брата Артура. Вот только Арти давно забыл о юношеских приключениях и обзавелся семьей.

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Список серий сериала Колдуй отсюда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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