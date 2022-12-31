В 1 сезоне сериала «Колдуй отсюда» в центре событий оказывается молодая девушка Мерлин, обладающая магическими способностями. Красавица живет в Камелоте и берет от жизни все: она весела, эгоистична и совершенно безрассудна. Черная магия в ее быту тесно переплетается с не менее черным юмором, вечеринками и опасными приключениями. Однако всему приходит конец, и однажды Мерлин влипает в действительно неразрешимые проблемы. Теперь у нее остается лишь один вариант – попросить о помощи своего старшего брата Артура. Вот только Арти давно забыл о юношеских приключениях и обзавелся семьей.