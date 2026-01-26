Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «В разы лучше навоза от Netflix»: 5 российских сериалов американцы наперебой советуют друзьям – без «Бригады» и «Слова пацана»

26 января 2026 17:38
Почти каждый уже можно посмотреть целиком.

Вы когда-нибудь задумывались, что смотрят за океаном из российского контента? Оказывается, у западных зрителей есть свой топ отечественных сериалов – и он далек от криминальных шаблонов про Сашу Белого с Вовой Адидасом!

Один из пользователей Redditл попросил помощи:

«Смотрел только “Бандитский Петербург” – зацепило, но ему уже больше 20 лет. Ищу что-то про современную Россию. Знаю, что российский кинематограф великолепен, в разы лучше навоза от Netflix и недостаточно популярен на Западе»

В ответ ему накидали целую подборку – от черной комедии до остросюжетного триллера. А особо впечатленный зритель коротко охарактеризовал «Домашний арест» рифмой «the best!».

Помимо «Вампиров средней полосы», которые за рубежом хвалят давно, мы отобрали 5 более свежих рекомендаций.

Как оказалось, иностранцы ценят наш сериальный продукт за атмосферу, нестандартность, полное отсутствие «голливудской» слащавости и игнорирование современного Netflix-тренда «объяснять все по 10 раз так, будто смотрят дети».

Листайте нашу галерею с комментариями зрителей и удивляйтесь!

Фото: Кадры из сериалов «Чужие деньги», «Игра на выживание»
