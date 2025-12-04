$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник

«Бандитский Петербург» снимали в начале нулевых в условиях, которые сегодня многие актеры даже не приняли бы за рабочие. Экономили абсолютно на всем — на технике, на пленке, на количестве дублей. Снимали быстро, почти «в один проход», поэтому и звали опытных актеров, тех, кто мог без разминки войти в сцену и не провалить материал.

Гонорары у большинства были соответствующие эпохе: Дмитрий Певцов, сыгравший Адвоката, получал примерно 300 долларов в день. Олег Басилашвили, который играл прокурора Санкт-Петербурга, — около сотни.

По тем временам — не нищета, но и явно не блеск, особенно для артистов, чьи имена уже были известны публике. Был лишь один человек, которого вся эта экономия волновала меньше всего.

Джигарханян — самый дорогой актер проекта

Армен Джигарханян производил необъяснимо пугающий эффект, и даже Антибиотик рядом с ним выглядел не столь опасным. Его герой Гиви Чвирхадзе — московский криминальный авторитет — появлялся в нескольких сезонах, ощущение его присутствия осталось на весь сериал.

Сценарист Андрей Константинов вспоминал, что Джигарханян озвучил свой гонорар без колебаний: 1,5 тысячи долларов за один съемочный день.

Сразу сказал: "Полторы тысячи долларов — съемочный день, сценарий можете не присылать". Остальные все играли за гораздо меньшие деньги.

Для бюджета «Бандитского Петербурга» это была астрономическая сумма, но все же выкрутились. Уж очень сильно хотелось заполучить в сериал звезду такого масштаба.

Снялся и забыл

Сам Джигарханян потом почти не говорил об этой роли ни в одном интервью. Возможно, криминальная тематика была ему неприятна. Возможно, он вообще считал телевизионные сериалы «несерьезным делом» на фоне театра, к которому относился с благоговением. Он даже и к фильмам был снисходителен.

Я люблю в кино сниматься... Но мы не кино. Кино мы не умеем, — говорил актер.

Как бы ни было на самом деле, в суровых условиях съемок, считался каждый доллар. И только Джигарханян оказался тем человеком, ради которого готовились отступить от всех правил экономии.

