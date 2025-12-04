Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи $1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник

$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник

4 декабря 2025 19:34
$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник

Каждая копейка была на счету.

«Бандитский Петербург» снимали в начале нулевых в условиях, которые сегодня многие актеры даже не приняли бы за рабочие. Экономили абсолютно на всем — на технике, на пленке, на количестве дублей. Снимали быстро, почти «в один проход», поэтому и звали опытных актеров, тех, кто мог без разминки войти в сцену и не провалить материал.

Гонорары у большинства были соответствующие эпохе: Дмитрий Певцов, сыгравший Адвоката, получал примерно 300 долларов в день. Олег Басилашвили, который играл прокурора Санкт-Петербурга, — около сотни.

По тем временам — не нищета, но и явно не блеск, особенно для артистов, чьи имена уже были известны публике. Был лишь один человек, которого вся эта экономия волновала меньше всего.

$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник

Джигарханян — самый дорогой актер проекта

Армен Джигарханян производил необъяснимо пугающий эффект, и даже Антибиотик рядом с ним выглядел не столь опасным. Его герой Гиви Чвирхадзе — московский криминальный авторитет — появлялся в нескольких сезонах, ощущение его присутствия осталось на весь сериал.

Сценарист Андрей Константинов вспоминал, что Джигарханян озвучил свой гонорар без колебаний: 1,5 тысячи долларов за один съемочный день.

Сразу сказал: "Полторы тысячи долларов — съемочный день, сценарий можете не присылать". Остальные все играли за гораздо меньшие деньги.

Для бюджета «Бандитского Петербурга» это была астрономическая сумма, но все же выкрутились. Уж очень сильно хотелось заполучить в сериал звезду такого масштаба.

$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник

Снялся и забыл

Сам Джигарханян потом почти не говорил об этой роли ни в одном интервью. Возможно, криминальная тематика была ему неприятна. Возможно, он вообще считал телевизионные сериалы «несерьезным делом» на фоне театра, к которому относился с благоговением. Он даже и к фильмам был снисходителен.

Я люблю в кино сниматься... Но мы не кино. Кино мы не умеем, говорил актер.

Как бы ни было на самом деле, в суровых условиях съемок, считался каждый доллар. И только Джигарханян оказался тем человеком, ради которого готовились отступить от всех правил экономии.

Ранее мы писали: «Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%

Фото: Кадры из сериала «Бандитский Петербург»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Читать дальше 7 декабря 2025
«Конфликт с властями»: в СССР «Семнадцать мгновений весны» любили далеко не все – как недовольным зрителям «затыкали» рты «Конфликт с властями»: в СССР «Семнадцать мгновений весны» любили далеко не все – как недовольным зрителям «затыкали» рты Читать дальше 6 декабря 2025
«Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится «Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится Читать дальше 6 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше