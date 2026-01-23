Оповещения от Киноафиши
Один четверть века в тюрьме, другой — уже на кладбище: за Антибиотиком из «Бандитского Петербурга» стоят две парадоксальных личности

23 января 2026 11:51
Антибиотик из «Бандитского Петербурга»

Причем с криминалом связан лишь один из них.

Антибиотик из «Бандитского Петербурга» — один из самых запоминающихся персонажей отечественного сериала: эрудированный, хладнокровный и влиятельный. Но мало кто знает, что у Виктора Говорова было сразу два реальных прототипа, и каждый из них по-своему повлиял на образ героя.

Первый — Владимир Кумарин, криминальный авторитет, лидер Тамбовской ОПГ, который, по слухам, лично благодарил Льва Борисова за достоверную игру. Он, как и Антибиотик, контролировал питерский бизнес, пережил покушение и даже лишился руки. С конца нулевых Кумарин отбывает 24 года в колонии за рейдерские захваты, покушение и создание ОПГ.

Второй — Дмитрий Филиппов, бывший комсомольский лидер и успешный бизнесмен. В криминальных сводках он не фигурировал, но впечатлял интеллектом, харизмой и амбициями. Именно он дал Антибиотику масштаб и парадоксальность — «воротила», цитирующий классиков. Филиппов трагически погиб в 1998 году, не успев увидеть сериал.

Один дал силу, другой — ум. Вместе они и стали тем самым Антибиотиком, которого боятся и цитируют до сих пор.

Ранее мы также писали: «20 лет спустя»: у «Бандитского Петербурга» появится продолжение, и вот что уже известно о новом сезоне

Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
