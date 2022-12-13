«Гудетама: Отличные яичные приключения» – это японский многосерийный мультфильм о путешествии куриного яйца из холодильника. Гудетама проводит все свободное время в своем контейнере, даже не надеясь увидеть что-нибудь интересное до того, как из него сделают омлет. Но все меняется, когда он сталкивается со «старшей сестрой» – недавно вылупившейся из такого же яйца цыпочкой Шакипие. У нее есть мечта – разыскать своих настоящих родителей. Цыпленок вдохновляет яйцо этой безумной идеей, и приключения начинаются.