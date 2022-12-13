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Постер к сериалу Гудетама: Отличные яичные приключения
Постер к сериалу Гудетама: Отличные яичные приключения
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Киноафиша Сериалы Гудетама: Отличные яичные приключения

Гудетама: Отличные яичные приключения (2022 - …)

Gudetama: An Eggcellent Adventure 12+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 10 минут
О чем сериал

«Гудетама: Отличные яичные приключения» – это японский многосерийный мультфильм о путешествии куриного яйца из холодильника. Гудетама проводит все свободное время в своем контейнере, даже не надеясь увидеть что-нибудь интересное до того, как из него сделают омлет. Но все меняется, когда он сталкивается со «старшей сестрой» – недавно вылупившейся из такого же яйца цыпочкой Шакипие. У нее есть мечта – разыскать своих настоящих родителей. Цыпленок вдохновляет яйцо этой безумной идеей, и приключения начинаются.

В ролях
В ролях
Сюнсукэ Такэути
Акиёси Накао
Серена Мотола
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Гудетама: Отличные яичные приключения»
TBA
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Гудетама: Отличные яичные приключения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 1 эпизод
 
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