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Гудетама: Отличные яичные приключения 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гудетама: Отличные яичные приключения
Киноафиша Сериалы Гудетама: Отличные яичные приключения Сезоны Сезон 1

Gudetama: An Eggcellent Adventure 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гудетама: Отличные яичные приключения»

В 1 сезоне сериала «Гудетама: Отличные яичные приключения» на полке самого обычного холодильника среди прочих таких же яиц живет грустный и ленивый Гудетама. Он появился на свет от какой-то курицы, но не знает ни свою семью, ни зачем он вообще здесь нужен. Вскоре его разобьют на сковороду или сварят, а он даже не надеется перед этим увидеть мир. Однако, к счастью, в его скучную жизнь вторгается громкая и авантюрная Шакипие – цыпочка, недавно вылупившаяся их похожего яйца. Она предлагает «младшему брату» выбраться на свободу и отправиться на поиски их общих биологических родителей. Но это оказывается не так-то просто…

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Гудетама: Отличные яичные приключения График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вот непруха-то What a Drag…
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2022
Мне нехорошо So Dizzy
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2022
И это лучшие люди вашей страны? Is That the Best This Country Has to Offer?
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2022
А-а-а-а Ahhhh
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2022
Протухший насквозь You’re Rotten to the Core
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2022
Какой классный маскот What a Cool Mascot
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2022
Сколько яиц в этом омлете? How Many Eggs are in that Omelet?
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2022
Забей уже на всё Give Up Already
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2022
Мы хотим увидеть маму We Wanna See Our Mom
Сезон 1 Серия 9
13 декабря 2022
Я притомился... I'm Pooped...
Сезон 1 Серия 10
13 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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