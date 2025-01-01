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Постер сериала Алхимия душ
Киноафиша Сериалы Алхимия душ Сезоны

Алхимия душ, список сезонов

Alchemy of Souls 12+
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN

Рейтинг сериала

0.0
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8.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Алхимия душ»
Алхимия душ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 18 июня 2022 - 28 августа 2022
 
Алхимия душ - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 10 декабря 2022 - 8 января 2023
 
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