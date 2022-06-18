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Алхимия душ 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алхимия душ
Киноафиша Сериалы Алхимия душ Сезоны Сезон 1

Alchemy of Souls 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 23 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алхимия душ»

В 1 сезоне сериала «Алхимия душ» события разворачиваются в вымышленной стране под названием Тэхо, которой не существует ни на картах, ни в истории. В центре событий оказываются молодые маги, судьбы которых раз и навсегда связываются с помощью древнего заклинания под названием «алхимия душ». Наксу – элитный убийца, чья душа случайно попадает в ловушку в теле слабого и благородного юноши Му Док-Чан Ука. Разорвать этот ритуал практически невозможно, а это значит, что судьбы и души двоих людей оказываются навеки связаны. Годы спустя с той же проблемой сталкиваются юные парень и девушка, намудрившие с заклинанием.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Алхимия душ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 июля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 июля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 июля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 июля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
16 июля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
17 июля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
23 июля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
24 июля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
30 июля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
31 июля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
6 августа 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
7 августа 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
20 августа 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 августа 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
27 августа 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
28 августа 2022
График выхода всех сериалов
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