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Алхимия душ 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Алхимия душ
Киноафиша Сериалы Алхимия душ Сезоны Сезон 2

Alchemy of Souls 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Алхимия душ»

Во 2 сезоне сериала «Алхимия душ» продолжается запутанная история об обмене телами. Действие происходит в вымышленной стране Тэхо, где живут настоящие колдуны и маги, а подростков отправляют в магические академии для освоения древней мудрости. Главные герои – девушка из знатной семьи и простой парень с ее курса – по-прежнему связаны неразрывными магическими узами. Они знают все мысли и эмоции друг друга, но такое положение больше не огорчает и не злит их, а приводит к неожиданным взаимным чувствам. Пытаясь выпутаться из ситуации, герои обращаются к опыту людей, которые испытали на себе «алхимию душ» много лет назад.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Алхимия душ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
10 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
11 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
17 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
18 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
24 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
25 декабря 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
31 декабря 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
1 января 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
7 января 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
8 января 2023
График выхода всех сериалов
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