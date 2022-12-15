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Анна и тайна ядов 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анна и тайна ядов
Киноафиша Сериалы Анна и тайна ядов Сезоны Сезон 1

Анна и тайна ядов 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анна и тайна ядов»

В 1 сезоне сериала «Анна и тайна ядов» полицию Затонска осаждают журналисты и любопытные зеваки. Все они хотят знать подробности недавнего убийства. Известная «колдунья» Софья Мухина якобы расправилась с неугодной ей богатой клиенткой с помощью одного проклятия. По крайней мере, женщина упала замертво в тот самый момент, когда страшные слова были произнесены. Суеверные горожане уверены, что без нечистой силы тут не обошлось. Однако детективы Штольман и Сумароков настроены более скептически. Опыт подсказывает напарникам, что для любой мистики в конце концов находится логичное объяснение. Анна отправляет кровь жертвы на анализ.

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Список серий 1-го сезона сериала «Анна и тайна ядов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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