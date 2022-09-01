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Простоквашино 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Простоквашино
Киноафиша Сериалы Простоквашино Сезоны Сезон 4

Простоквашино 0+
Название Сезон 4
Премьера сезона 1 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 48 минут
О чем 4-й сезон сериала «Простоквашино»

В 4 сезоне сериала «Простоквашино» приключения жителей небезызвестной деревеньки продолжаются. Там по-прежнему царит тишь да гладь. Кот Матроскин пьет молоко, иногда подтрунивает свою любимую корову Муку и периодически ворчит на Шарика, который стал заядлым интернет-пользователем. В Сети Шарик публикует карточки, которые делает на своей фотоохоте. Дядя Федор не забывает о друзьях и исправно приезжает из города, чтобы проведать их. Все меняется, когда в тихую размеренную жизнь героев вмешивается одна весьма своеобразная девчонка. Ее имя — Вера Павловна, и она является сестрой Дяди Федора.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Простоквашино» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Почтальон Шарик
Сезон 4 Серия 1
1 сентября 2022
Кусь
Сезон 4 Серия 2
1 сентября 2022
Неспящие в Простоквашино
Сезон 4 Серия 3
14 октября 2022
День клада
Сезон 4 Серия 4
4 ноября 2022
Матроскин в сахаре
Сезон 4 Серия 5
4 ноября 2022
Картонная любовь
Сезон 4 Серия 6
2 декабря 2022
Матроскошарик
Сезон 4 Серия 7
2 декабря 2022
Одни дома
Сезон 4 Серия 8
20 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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