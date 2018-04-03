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Простоквашино 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Простоквашино
Киноафиша Сериалы Простоквашино Сезоны Сезон 1

Простоквашино 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 29
Продолжительность сезона 2 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Простоквашино»

В 1 сезоне сериала «Простоквашино» действие происходит в известной деревеньке, где ничего никогда не меняется. Кот Матроскин наслаждается молоком, которым его щедро снабжается любимая корова Мурка. Шарик освоил Интернет, куда выкладывает снимки, полученные после фотоохоты. А их городской друг Дядя Федор при первой возможности прибывает в гости к своим друзьям. Когда главным героям уже стало казаться, что так будет продолжаться вечно, все неожиданно меняется. Это происходит с появлением одной маленькой девочки, которая является сестренкой Дяди Федора. И имя ее — Вера Павловна.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Простоквашино» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Возвращение в Простоквашино. Часть 1
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2018
Возвращение в Простоквашино. Часть 2
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2018
Сезон дождей
Сезон 1 Серия 3
6 июня 2018
Диета Матроскина
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2018
Шарик хочет телефон
Сезон 1 Серия 5
10 августа 2018
Чудовище из Простоквашино
Сезон 1 Серия 6
10 сентября 2018
Ген героя
Сезон 1 Серия 7
10 октября 2018
Ненастоящий детектив
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2018
Мама и Тама
Сезон 1 Серия 9
10 декабря 2018
Как бы не было зимы
Сезон 1 Серия 10
25 декабря 2018
Неудобные соседи
Сезон 1 Серия 12
10 марта 2019
Магазин на лежанке
Сезон 1 Серия 13
10 апреля 2019
Доброе молоко
Сезон 1 Серия 14
3 мая 2019
Гипноз
Сезон 1 Серия 15
27 мая 2019
Мамонт из Простоквашино
Сезон 1 Серия 16
18 июня 2019
Матроскин блюз
Сезон 1 Серия 17
6 июля 2019
Бродячие термиты
Сезон 1 Серия 18
5 августа 2019
Анфиса
Сезон 1 Серия 19
22 августа 2019
Маргарита Мегеровна
Сезон 1 Серия 20
24 сентября 2019
Тайна фиолетового пятна
Сезон 1 Серия 21
13 октября 2019
Будьте здоровы!
Сезон 1 Серия 22
8 ноября 2022
Счастливый рубль
Сезон 1 Серия 23
8 декабря 2019
Комета
Сезон 1 Серия 24
19 декабря 2019
Корпоратив
Сезон 1 Серия 25
31 декабря 2019
Исчезновение коров
Сезон 1 Серия 26
24 января 2020
Масленица
Сезон 1 Серия 27
18 февраля 2020
Подмена
Сезон 1 Серия 28
20 марта 2020
Лесной дух
Сезон 1 Серия 29
17 мая 2020
Доить или не доить
Сезон 1 Серия 30
24 мая 2020
График выхода всех сериалов
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