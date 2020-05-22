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Простоквашино 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Простоквашино
Киноафиша Сериалы Простоквашино Сезоны Сезон 2

Простоквашино 0+
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 22
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Простоквашино»

Во 2 сезоне сериала «Простоквашино» кот Матроскин случайно использует шампунь Маргариты Егоровны и становится блондином. В школе Дяди Федора объявляют о предстоящей олимпиаде по физкультуре. Все жители Простоквашина начинают усиленно налегать на спорт, но вскоре выясняется, что олимпиада будет письменной. Тем временем Тама-Тама случайно превращает велосипед Печкина в мотоцикл. Теперь усатый почтальон рассекает по селу на большой скорости, что совсем не нравится Маргарите Егоровне. А кот Матроскин мечтает отправить своих коров на луга за рекой, но не может уговорить их преодолеть мост.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Простоквашино» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Банный день
Сезон 2 Серия 1
22 мая 2020
Распорядок дня
Сезон 2 Серия 2
10 июня 2020
Мотопочтальон
Сезон 2 Серия 3
8 июля 2020
Древесный мститель
Сезон 2 Серия 4
5 сентября 2020
Древесный мститель
Сезон 2 Серия 5
5 сентября 2020
Сыр
Сезон 2 Серия 6
10 октября 2020
Перепись населения
Сезон 2 Серия 7
30 октября 2020
Хейтер
Сезон 2 Серия 8
7 ноября 2020
Папа, не горюй!
Сезон 2 Серия 9
5 декабря 2020
Снежный лабиринт
Сезон 2 Серия 10
19 декабря 2020
Бобровый мех
Сезон 2 Серия 11
27 декабря 2020
Недолётные птицы
Сезон 2 Серия 12
27 января 2021
Как вырастить гения
Сезон 2 Серия 13
6 февраля 2021
Блинный день
Сезон 2 Серия 14
27 февраля 2021
Экспедиция
Сезон 2 Серия 15
6 марта 2021
Рыбалка
Сезон 2 Серия 16
27 марта 2021
Ночные Гости
Сезон 2 Серия 17
28 марта 2021
Когда маме не поётся
Сезон 2 Серия 18
24 апреля 2021
Свидание
Сезон 2 Серия 19
1 мая 2021
Тайна старой таблички
Сезон 2 Серия 20
9 мая 2021
Поход
Сезон 2 Серия 21
22 мая 2021
Сыворотка правды
Сезон 2 Серия 22
19 июня 2021
График выхода всех сериалов
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