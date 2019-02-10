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Простоквашино 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Простоквашино
Киноафиша Сериалы Простоквашино Сезоны Сезон 3

Простоквашино 0+
Название Сезон 3
Премьера сезона 10 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 29
Продолжительность сезона 2 часа 54 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Простоквашино»

В 3 сезоне сериала «Простоквашино» талантливый фотохудожник Шарик решает заснять из своего фоторужья полнолуние над селом. Из-за ночной фотосессии он не может проснуться целый день. Раздосадованный Матроскин называет пса балбесом. Вот только это слово случайно запоминает Галчонок и начинает применять его где надо и не надо. Теперь все простоквашинские домочадцы пытаются отучить птичку ругаться. Тем временем дядя Федор разбирает свои старые игрушки. Среди них обнаруживается радионяня, которая может послужить в хозяйстве неожиданным способом. Шарик и Матроскин в очередной раз ссорятся.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Простоквашино» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Вишнёвая феерия
Сезон 1 Серия 11
10 февраля 2019
Обидное слово
Сезон 3 Серия 1
1 сентября 2021
Радио Дядя
Сезон 3 Серия 2
1 сентября 2021
Геймер
Сезон 3 Серия 3
1 сентября 2021
Интересная профессия
Сезон 3 Серия 4
1 октября 2021
Новый босс
Сезон 3 Серия 5
1 октября 2021
Шар для Шарика
Сезон 3 Серия 6
31 октября 2021
Рыцарь
Сезон 3 Серия 7
31 октября 2021
Вампиры в Простоквашино
Сезон 3 Серия 8
31 октября 2021
Сюрприз
Сезон 3 Серия 9
18 ноября 2021
Кулинарная битва
Сезон 3 Серия 10
25 ноября 2021
Хобби
Сезон 3 Серия 11
3 декабря 2021
Икота
Сезон 3 Серия 12
10 декабря 2021
Шоколадное безумие
Сезон 3 Серия 13
17 декабря 2021
Едем в город. Часть 1
Сезон 3 Серия 14
20 декабря 2021
Музыкальная уборка
Сезон 3 Серия 15
31 декабря 2021
Дискотека века
Сезон 3 Серия 16
4 января 2022
Сила рекламы
Сезон 3 Серия 17
4 января 2022
Едем в город. Часть 2
Сезон 3 Серия 18
4 января 2022
Последний писк
Сезон 3 Серия 19
25 февраля 2022
Почтовредитель.
Сезон 3 Серия 20
1 апреля 2022
Шарик ловит хайп
Сезон 3 Серия 21
1 апреля 2022
Переводчик
Сезон 3 Серия 22
1 апреля 2022
Домовой
Сезон 3 Серия 23
18 апреля 2022
Неудобный гость
Сезон 3 Серия 24
11 июля 2022
Ужасная тренировка
Сезон 3 Серия 25
11 июля 2022
Овощной великан
Сезон 3 Серия 26
20 августа 2022
Суперцветик
Сезон 3 Серия 27
20 августа 2022
Золотая карта
Сезон 3 Серия 28
25 августа 2022
График выхода всех сериалов
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