Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
«Уэнсдэй» остается самым популярным проектом Netflix четвертую неделю подряд
Ожидается, что в январе шоу официально будет продлено на второй сезон.
Написать
21 декабря 2022 13:10
Netflix выпустил новый трейлер документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл
Первая часть шоу выйдет на стриминге послезавтра.
Написать
6 декабря 2022 13:18
Вышел тизер документального сериала об истории любви принца Гарри и Меган Маркл
Откровенное шоу со множеством эксклюзивных кадров из личной жизни супругов выйдет на экраны в конце этого месяца.
Написать
2 декабря 2022 11:49
