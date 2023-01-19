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Постер сериала Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки
Киноафиша Сериалы Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки Сезоны

Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки, список сезонов

Itou Junji maniakku 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки»
Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 19 января 2023
 
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