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Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки
Киноафиша Сериалы Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки Сезоны Сезон 1

Itou Junji maniakku 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки»

В 1 сезоне сериала «Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки» в центре событий оказывается Томиэ — вечно юная девушка. Ее поклонники, охваченные ревностью, готовы убить ради возлюбленной. Из каждой части тела Томиэ появляется на свет новая Томиэ. Одна из важных тем, затронутых в истории про юную сердцеедку, — призрачная грань между любовью и ненавистью. Страсть мужчин разного возраста к божественной красоты девушке нередко находит свое воплощение в жестокости. Один из героев признается, что испытывал желание убить и саму Томиэ. Однако девушку нельзя убить, после смерти она воскресает. При попытке расчленить тело каждый фрагмент превращается в новую Томиэ.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Странная семья Хикидзури The Strange Hikizuri Siblings: The Seance
Сезон 1 Серия 1
19 января 2023
История таинственного туннеля / Фургончик с мороженым The Story of the Mysterious Tunnel/Ice Cream Truck
Сезон 1 Серия 2
19 января 2023
Воздушный шар The Hanging Balloons
Сезон 1 Серия 3
19 января 2023
В четырех стенах / Логово Песочного человека The Room with Four Walls/Where the Sandman Lives
Сезон 1 Серия 4
19 января 2023
Чужак / Длинные волосы на чердаке Intruder/The Long Hair in the Attic
Сезон 1 Серия 5
19 января 2023
Плесень / Библиотечные иллюзии Mold/Library Vision
Сезон 1 Серия 6
19 января 2023
Город надгробий Tomb Town
Сезон 1 Серия 7
19 января 2023
Слои страха / Тварь на берегу Layers of Fear/The Thing that Drifted Ashore
Сезон 1 Серия 8
19 января 2023
Томиэ / Фотография Tomie: Photo
Сезон 1 Серия 9
19 января 2023
Невозможный лабиринт / Задира Unendurable Labyrinth/Bullied
Сезон 1 Серия 10
19 января 2023
Переулок / Безголовые статуи The Back Alley/Headless Statue
Сезон 1 Серия 11
19 января 2023
Шепчущая женщина / Любимчик Соити Whispering Woman / Soichi`s Beloved Pet
Сезон 1 Серия 12
19 января 2023
График выхода всех сериалов
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