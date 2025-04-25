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Слабый герой 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Слабый герой
Киноафиша Сериалы Слабый герой Сезоны Сезон 2

Yakhanyoungwoong 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Слабый герой»

Во 2 сезоне сериала Yakhanyoungwoong в школе появляется загадочный новый ученик по имени Грей. На первый взгляд он похож на типичного ботана – слабого и беззащитного парня, над которым можно безнаказанно издеваться. Именно так и поступают хулиганы, властвующие в старших классах. Какой же неожиданностью для них оказывается, когда Грей дает серьезный отпор! Его жестокий и расчетливый интеллект помогает уложить на лопатки даже самых отъявленных тиранов. Именно такой друг нужен Ен Си Ыну, ведь у них так много общего, включая ненависть к установленному в школе порядку. Расстановка сил меняется, и теперь хулиганы будут просить пощады.

Рейтинг сериала

9.0
Оцените 10 голосов
8.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Слабый герой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
25 апреля 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
25 апреля 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
25 апреля 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
25 апреля 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
25 апреля 2025
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
25 апреля 2025
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
25 апреля 2025
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
25 апреля 2025
График выхода всех сериалов
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