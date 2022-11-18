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Слабый герой 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Слабый герой
Киноафиша Сериалы Слабый герой Сезоны Сезон 1

Yakhanyoungwoong 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Слабый герой»

В 1 сезоне сериала «Слабый герой» в мире люди часто сталкиваются с жестокостью и сами порой ведут себя как дикие животные. К сожалению, многим приходится столкнуться с этой неприглядной истинной в раннем возрасте. Школьник Ён Си Ын всегда производил впечатление обычного ботаника. Он всегда превосходно учился, но высокими оценками редко можно заслужить авторитет и уважение среди сверстников. Будучи физически слабым, прилежным и покладистым, Ён Си Ын нередко подвергался насилию со стороны других учеников. Однако именно умственные способности и стали главным оружием юноши против беспредела в стенах школы и за ее пределами.

Рейтинг сериала

9.0
Оцените 10 голосов
8.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Слабый герой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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