Во 2 сезоне сериала Yakhanyoungwoong в школе появляется загадочный новый ученик по имени Грей. На первый взгляд он похож на типичного ботана – слабого и беззащитного парня, над которым можно безнаказанно издеваться. Именно так и поступают хулиганы, властвующие в старших классах. Какой же неожиданностью для них оказывается, когда Грей дает серьезный отпор! Его жестокий и расчетливый интеллект помогает уложить на лопатки даже самых отъявленных тиранов. Именно такой друг нужен Ен Си Ыну, ведь у них так много общего, включая ненависть к установленному в школе порядку. Расстановка сил меняется, и теперь хулиганы будут просить пощады.