Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Yakhanyoungwoong season 2 watch online

Yakhanyoungwoong season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Yakhanyoungwoong Seasons Season 2
Yakhanyoungwoong 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 April 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Yakhanyoungwoong" season 2 description

Во 2 сезоне сериала Yakhanyoungwoong в школе появляется загадочный новый ученик по имени Грей. На первый взгляд он похож на типичного ботана – слабого и беззащитного парня, над которым можно безнаказанно издеваться. Именно так и поступают хулиганы, властвующие в старших классах. Какой же неожиданностью для них оказывается, когда Грей дает серьезный отпор! Его жестокий и расчетливый интеллект помогает уложить на лопатки даже самых отъявленных тиранов. Именно такой друг нужен Ен Си Ыну, ведь у них так много общего, включая ненависть к установленному в школе порядку. Расстановка сил меняется, и теперь хулиганы будут просить пощады.

Series rating

8.6
Rate 21 votes
8.4 IMDb

"Yakhanyoungwoong" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
25 April 2025
Episode 2
Season 2 Episode 2
25 April 2025
Episode 3
Season 2 Episode 3
25 April 2025
Episode 4
Season 2 Episode 4
25 April 2025
Episode 5
Season 2 Episode 5
25 April 2025
Episode 6
Season 2 Episode 6
25 April 2025
Episode 7
Season 2 Episode 7
25 April 2025
Episode 8
Season 2 Episode 8
25 April 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more